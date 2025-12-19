Жертвы Эпштейна обвинили Меланию Трамп в попытке переложить на них ответственность

Первая леди США ранее призвала Конгресс провести публичные слушания с участием пострадавших.

Более десяти жертв сексуального насилия со стороны миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили первую леди США Меланию Трамп в том, что она пытается переложить на них ответственность за произошедшее. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на совместное заявление пострадавших.

В документе, подписанном 13 потерпевшими, говорится, что пережившие общение с Эпштейном уже проявили невероятное мужество, выступив с заявлениями, подавая жалобы и давая показания. Требовать от них большего, по мнению жертв, означает перекладывать ответственность на других. Также они указали, что американские власти защищают власть имущих и до сих пор не обеспечили полное соблюдение "закона о прозрачности" в расследовании дела Эпштейна.

Такой ответ последовал после того, как Мелания Трамп призвала Конгресс провести публичные слушания с участием пострадавших по "делу Эпштейна". Она также заявила, что не была жертвой Эпштейна, ничего не знала о его преступлениях и что он не знакомил её с мужем, нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 30 января Министерство юстиции США завершило публикацию более 3 миллионов страниц документов, свыше 2 тысяч видеороликов и 180 тысяч фотографий из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В этих материалах упоминаются имена известных государственных деятелей, бизнесменов и других лиц из разных стран. Сам Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда.

Ранее Piter.TV сообщал, что брат Эпштейна заявил, что финансиста могли убить из-за угрозы раскрыть имена клиентов.

