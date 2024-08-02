Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН

В ООН указали на уникальность ситуации в Совбезе.

Первая леди в США Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности при Всемирной организации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 февраля в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат заметил, что впервые супруга лидера американской администрации или любой другой страны станет председателем на подобном мероприятии.

Это будет первый случай, когда первая леди... будет председательствовать на заседании Совета безопасности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

