Россия довела свои озабоченности по проекту резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

В комментарии дипломаты объяснили, в чем заключается их обеспокоенность.

Составители нового проекта резолюции Совета Безопасности при Всемирной организации пытаются насытить документ несбалансированными формулировками и односторонними требованиями к иранскому руководству, поэтому Москва не поддерживает подобных шагов. Соответствующее заявление делается в официальном комментарии российского постоянного представительства при ООН. Дипломаты пояснили, что наша страна ранее неоднократно выражала свои озабоченности по поводу духа написания документа в концепции "двух войн". Однако авторы не решили необходимым для себя пересмотреть эту позицию.

Не поддерживает наша страна и опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса - американо-израильской военной авантюры против Ирана. комментарий постпредства РФ при ООН

В тексте комментария говорится о том, что российская позиция, включая ключевые озабоченности по тексту документа, была подробно доведена до всех стран-членов Совета Безопасности. В то числе речь идет о проведенных 6 мая консультациях Совета по положению дел на Ближнем Востоке.

