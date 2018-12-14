Открытые окна летом: в МЧС рассказали, как обезопасить детей

Нужно убрать мебель от окон и установить блокираторы.

Большинство случаев падения из окон происходят, когда родители оставляют детей без присмотра всего на секунду. Об этом сообщает МЧС Москвы. Piter.tv приводит инструкцию с мерами безопасности, которую составили в ведомстве.

Так, прежде всего на окна стоит установить блокирующие механизмы. Такие устройства продаются на любом маркетплейсе. Также от окон необходимо убрать мебель: кресла, стулья, диваны. Это позволит предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник.

Особую опасность представляют москитные сетки: дети видят перед собой препятствие, уверенно опираются на него, а в результате могут выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на такой вес. Для того, чтобы обезопасить малыша, используйте режим микро-проветривания или форточки. Но если все же окно пришлось открыть, то поставьте ограничители и не распахивайте его более чем на 10 сантиметров.

Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире, малыш может проснуться и полезть к открытому окну. Пишут в МЧС Москвы

