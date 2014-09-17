В Кингисеппе внедорожник сбил 6-летнего мальчика: ребёнок находится в тяжёлом состоянии

Во вторник, 19 мая, около 19:20 в городе Кингисепп произошло ДТП: 65-летний водитель автомобиля "SSANG YONG KYRON-II", поворачивая направо на нерегулируемом перекрёстке, сбил 6-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ребёнок получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По факту аварии ведётся проверка.

