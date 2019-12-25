В среду в Ленобласти будет до +31 градуса, пройдут дожди

В среду, 20 мая, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью будет слабым и переменным, а днём сменится на западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, по отдельным районам возможно понижение до +9 градусов.

Днём потеплеет до +26…+31 градусов, однако на западе региона будет прохладнее – +19…+24 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет расти.

