  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вторник станет самым жарким днем недели в Петербурге
Сегодня, 8:16
33
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Вторник станет самым жарким днем недели в Петербурге

0 0

Днём в городе будет +28…+30 градусов, по области — +26…+31 градусов.

В Петербурге и Ленобласти сегодня погоду определяет тёплый сектор циклона, центр которого находится над западной частью Финского залива. Благодаря этому ожидается переменная облачность и отсутствие осадков, а температура воздуха будет стремительно повышаться, достигнув почти 30 градусов. Такой температурный фон сделает этот день самым тёплым с начала года. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести". 

Днём в городе будет +28…+30 градусов, по области — +26…+31 градусов, в отдельных районах возможно понижение до +23 градусов. 

Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление останется стабильным — около 761 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии