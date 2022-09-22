Каждый четвёртый петербуржец имеет подработку

Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, среди работающих жителей Петербурга 25% уже имеют подработку, а 52% хотели бы её найти. Не интересуются дополнительным заработком 23% респондентов.

Мужчины чаще совмещают основную работу с дополнительной (27% против 23% у женщин). Наиболее активно подрабатывают люди в возрасте 25–35 лет (29%), тогда как среди молодёжи до 25 лет этот показатель ниже – 18%.

Форма занятости также влияет на распространённость подработок: чаще всего совмещают работу те, кто трудится в гибридном режиме (39%), среди полностью удалённых сотрудников таких 26%, а среди тех, кто постоянно работает в офисе, – 21%.

Лидируют по доле совместителей медицинские сёстры (41%), врачи (38%), главные бухгалтеры (35%), учителя (33%), маркетологи (32%) и воспитатели (31%). Реже всего подрабатывают продавцы и экономисты (по 14%), HR-менеджеры (16%) и администраторы (18%).

Большинство подрабатывающих уделяют дополнительной занятости менее 10 часов в неделю (67%), 18% тратят на это от 10 до 20 часов, а 15% – более 20 часов. Для 27% совместителей подработка приносит менее 10% дохода, для 40% – от 10 до 30%, для 20% – от 30 до 50%, а для каждого восьмого – более половины заработка.

