В Кингисеппе женщина подожгла дверь квартиры своей знакомой после ссоры

В ночь на 18 мая в Кингисеппе неизвестный поджёг входную дверь квартиры в доме на проспекте Карла Маркса. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти., инцидент произошёл в период с 03:00 до 03:25 — злоумышленник поджёг металлическую дверь на лестничной площадке и скрылся.

В результате происшествия никто не пострадал, однако материальный ущерб составил 28 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

В тот же день была задержана 29-летняя местная жительница. Как выяснилось, она была знакома с хозяйкой квартиры, а конфликт произошёл на фоне совместного употребления алкоголя. Подозреваемую поместили под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения.



