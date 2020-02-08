Полиция задержала мужчину, пинавшего припаркованные автомобили на Народной

18 мая в Невском районе в полицию поступили сообщения о неадекватном поведении мужчины у дома №53 по Народной улице. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина пинал припаркованные автомобили.

На место происшествия выехал полицейский наряд, который задержал 37-летнего жителя рабочего посёлка Плюсса Псковской области.

В отделе полиции на дебошира составили административный протокол. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Ведётся установление суммы ущерба, нанесённого автовладельцам.

