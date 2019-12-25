В августе накопительные пенсии увеличат на 17,3%

Накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3% с 1 августа 2026 года, перерасчет коснется около 136 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%), уточнили в Соцфонде.

Общий объем средств для проведения перерасчета выплат составит 8,5 млрд рублей. Средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тыс. рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты - 3 тыс. рублей в месяц.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пенсии неработающих граждан пожилого возраста в каждом субъекте Российской Федерации не могут быть ниже местного прожиточного минимума пенсионера.

