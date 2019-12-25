Бывший глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин ушел из жизни

На 77-м году жизни скончался бывший руководитель Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.

Как уточнили в прес-службе городской подземки, Гарюгин начал свой путь в подземке ещё в 1983 году, возглавив службу движения, а с 1990 по 2020 год был генеральным директором предприятия. Он руководил метрополитеном 30 лет — значительную часть всей истории городской подземки. За вклад в развитие транспорта и города Гарюгин был удостоен звания почётного гражданина Петербурга, а также отмечен множеством государственных и ведомственных наград.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Гарюгина. В непростые годы реформ руководитель подземки смог сохранить коллектив и обеспечить эффективную работу крупнейшего транспортного предприятия города. Благодаря его усилиям Петербургский метрополитен стал современным предприятием, где внедрялись новые технологии и поддерживалось высокое качество обслуживания пассажиров.

Владимир Гарюгин был высококомпетентным и ответственным руководителем, пользовался большим уважением среди коллег, общественности и всех жителей Петербурга. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Фото: ВКонтакте / Петербургское метро