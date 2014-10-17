Два петербургских клуба сыграют в новом сезоне чемпионата России по пляжному футболу

Всего в сезоне запланировано четыре летних этапа и Суперфинал, который состоится 4–6 сентября.

Определился состав участников нового сезона чемпионата России по пляжному футболу среди мужских команд. Как сообщает РФС, в турнире примут участие семь клубов. От Петербурга выступят сразу две команды: действующий чемпион "Кристалл" и сборная города.

В борьбу за медали вступят также московские коллективы "Локомотив", ЦСКА, "Строгино", а также команды из Саратова и Самары – "Саратов" и "Спутник". Первый этап соревнований пройдёт на "Нова Арене" с 29 по 31 мая.

Всего в сезоне запланировано четыре летних этапа и Суперфинал, который состоится 4–6 сентября. Город, который примет решающий этап, пока не определён – на это претендуют Москва и Саратов.

Ранее Миллер заявил, что "Зенит" победой в РПЛ увенчал вековую историю золотыми буквами.

Фото: пресс-служба РФС

