В Петербурге будут судить женщину, зарезавшую сожителя во время ссоры на Стачек

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Кировском районе Петербурга перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве своего сожителя.

По данным следствия, трагедия произошла 1 марта в квартире на проспекте Стачек. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила мужчину ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил женщину под стражу. В настоящее время материалы дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд продлил арест фигурантам дела об убийстве и расчленении подростка из Пушкина.

Фото: Piter.TV