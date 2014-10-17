В Петербурге осудили пенсионера с поддельным удостоверением ФСБ за мигалку на "Аурусе"

Октябрьский районный суд назначил Виктору Семашкину 6 месяцев ограничения свободы. Водитель предъявил инспектору фальшивую корочку и предписание на спецсигналы.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Виктору Семашкину. Его признали виновным в использовании подложных документов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина находился за рулем автомобиля "Аурус Сенат". При остановке инспектором ДПС он предъявил поддельное удостоверение пенсионера ФСБ, а также фальшивое предписание на установку спецсигналов. Таким образом он попытался избежать ответственности за незаконно установленную мигалку.

При проверке автомобиля сотрудники также обнаружили незаконно установленное устройство для подачи световых и звуковых сигналов. Проведенная экспертиза установила, что предписание на транспортное средство не выдавалось и не соответствует защитному комплексу бланка. Удостоверение ФСБ также не соответствует образцу подлинного документа.

Подсудимый признал свою вину частично. Суд квалифицировал его действия по части 3 статьи 327 и части 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. Семашкину назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

