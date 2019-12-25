Как провести выходные в Петербурге и Ленобласти: список лучших экотроп

В Петербурге и Ленинградской области установилась теплая погода, и это значит, что пора ехать на природу. Один из лучших вариантов исследования региона – прогулки по экологическим тропам. Piter.TV подготовил подборку таких маршрутов, чтобы вы могли скрасить свои выходные. Начнем с самых популярных троп, закончим малолюдными, но не менее живописными.

Экотропы Петербурга

Сестрорецкое болото. Начинается трехкилометровая тропа в лесу, выходит на просторы болота. Весь маршрут закрыт деревянным настилом, поэтому на прогулку можно идти в легкой обуви. По пути есть смотровые площадки и стенды с информацией о флоре и фауне. Здесь можно встретить журавлей, чаек, сов, ондатру, норку, ласку и летучих мышей.

Комаровский берег. Эта тропа насыщена различными ландшафтами, ее протяженность составляет 3,5 километра. На пути встречаются мостики, пруды и беседки, главная достопримечательность – крупные муравейники. Выходят тропинки на Финский залив, основная часть маршрута – в сосновом лесу. Есть опция экскурсий.

Дудергофские высоты. Экотропа внесена в Список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Уникальна она тем, что проходит через возвышенность, которая сформирована Вороньей и Ореховой горами. Вершина второй – самая высокая точка Северной столицы. В окрестностях много широколиственных деревьев, что нетипично для местности. Преобладают дуб, клен, липа, ясень и вяз.

Бугаиная тропа. Она находится в поселке Лисий Нос и проходит по заболоченной местности вдоль Финского залива в парке, созданном еще во времена Петра I. Маршрут оборудован деревянным настилом, там останавливаются разнообразные перелетные птицы. На берегу стоит главная достопримечательность – старейший дуб, посаженный более 320 лет назад.

У Лукоморья. В том же парке расположена сказочная экотропа. Маршрут считается детским, но подойдет для всей семьи. Гости смогут ознакомиться с персонажами из народных сказок и былин – информацию о них получится прочитать на специальных стендах. Помимо этого, здесь установлены деревянные резные фигуры животных.

Тропа в Новоорловском заказнике. В Приморском районе есть возможность прогуляться по кольцевой экологической тропе длиной 2,7 километра, находится маршрут в природном заказнике "Новоорловский". Он начинается возле моста через Каменку, далее идет вдоль ее берега и Заповедной улицы. Главный обитатель зеленой зоны – воробьиный сычик.

Западный Котлин. Завершает городской ТОП экотропа в Кронштадте протяженностью 1,6 километра. Чтобы обойти ее полностью, понадобится примерно час. Территория проходит по форту "Александр Шанец" вдоль прудов. Для удобства маршрут оборудован деревянным настилом. Тут много диких птиц: по оценкам специалистов, более 50 видов.

Экотропы Ленобласти

Тропа в парке Монрепо. Скалистый маршрут расположен в Выборге и проходит по лесной части. На территории много достопримечательностей – от скульптур из дерева до лаборатории боеприпасов 1916 года. Отметим, что вход в парк платный, а если вы хотите сэкономить, то можно войти со стороны острова Твердыш.

Экотропа Ярви. Она находится в поселке Пески, ее длина – 18,5 километра. Маршрут составлен вокруг соснового леса по берегам четырех озер, к концу выходит к Большому каньону. На пути встречается смотровая вышка "Гнездо".

Раковые озера. Эта экологическая тропа в Выборгском районе представляет живописный маршрут, который проходит по одноименному природному заказнику. Затрагивает он Охотничье и Большое Раковое озера. Оборудована тропа настилом, информационными стендами и беседками, здесь обитают, к примеру, лебеди, утки и выпи.

Еловые холмы. Экотропа расположена на территории памятника "Токсовские высоты" – на одной из самых высоких точек региона (103 метра над уровнем моря). Там можно полюбоваться песчаными холмами, имеющими округлую и вытянутую форму, и таежным лесом. Возраст деревьев достигает 120 лет.

Трын-тропа. Маршрут в Гвардейском признан самым креативным за счет забавных арт-объектов, их около 30 штук. Есть и интерактивные инсталляции под названиями "Дед Мазай и зайцы" и "Качки". Что касается природных красот, тут небольшие холмы и скалы, сосны и озерцо.

Петяярви. Экотропа проходит по заказнику "Гряда Вярямянселькя" на севере области. Кольцевой маршрут стартует от железнодорожной станции рядом с поселком Петровское и ведет через сосны, мимо реки Волчья, озера Лебяжье и заброшенной ГЭС. Дорога уникальна своим разнообразием ландшафтов.

Малиновая гора. Маршрут в природном заказнике "Токсовский" проложен по побережью Кавголовского озера. Начало тропы у озера Людное, дальше – еловый лес и Малиновая гора. С последней открывается вид на Кавголовское озеро. Здесь тоже получится посмотреть на камы – песчаные холмы.

