За сорванную сирень может грозить уголовное наказание

Красочные кусты сирени так и манят горожан на фотосессии. Правда, некоторые не могут удержаться и срывают ветки. Если после такого, казалось бы, невинного действия куст погибнет, человеку может грозить серьезное наказание: штраф до полумиллиона рублей или даже два года лишения свободы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на спикера РБК.

В этом случае ситуация регулируется федзаконом законом № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Сирень нельзя срывать в парках, скверах, садах и на бульварах, а также во дворах жилых домов. Самая легкая санкция в данном случае – административная статья за умышленное повреждение чужого имущества. Под нее попадут те, кто отрезал несколько веток в личных целях и не нанес ущерб. А те цветы, которые хулиганы решат продать, уже станут предметом кражи. Такое нарушение может повлечь за собой два года тюрьмы или штраф размером 80 тыс. рублей.

Также журналисты 360.ru подсчитали, во сколько обойдется букет сирени в цветочной лавке. Например, в столице продают привозную голландскую сирень. Цены стартуют от 300 рублей, букет из 10 веток обойдется в 3 тыс. рублей. В премиальном сегменте стоимость может доходить до 60 тыс. рублей.

