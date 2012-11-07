Более 6 тыс. кустов сирени высадят в этом году в Петербурге

Растение продолжает цвести.

В Петербурге продолжает цвести сирень. В частности, сиреневый сад есть в Южно-Приморском парке, где собрано более 20 видов этого кустарника. Там встречаются как простые, так и махровые цветы. Этой весной коллекцию пополнили свыше 200 новых саженцев, сообщили в городском комитете по благоустройству 27 мая.

Кроме того, много цветущих кустов на проспекте Непокоренных и в сквере Защитников Отечества в Колпино. Всего в 2026 году высадят 6,6 тыс. кустарников.

Ранее мы рассказывали о том, что ко Дню города и Петербургскому международному экономическому форуму высадили 700 тыс. летних цветов. К началу июня 95 тыс. культур появятся в Адмиралтейском и Центральном районах, в том числе 67 тыс. цветов – на Сенатской площади.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга