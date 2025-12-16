В Петербурге будут судить нетрезвого водителя из Горелово

Мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции на Железнодорожной улице.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В февраля фигурант, ранее привлеченный к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль машины Fiat в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции на Железнодорожной улице в Горелово. На автомобиль обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV