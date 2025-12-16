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На улице Добровольцев обнаженный мужчина повредил авто таксиста
Сегодня, 15:02
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На улице Добровольцев обнаженный мужчина повредил авто таксиста

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Хулиган начал прыгать на лобовом стекле, разбив его.

В Красносельском районе росгвардейцы задержали нетрезвого молодого человека, который повредил автомобиль такси. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 13 июня водитель завершил очередную поездку, доставив клиента к дому на улице Добровольцев. Пассажир покинул машину, и на капот Omoda залез полностью раздетый мужчина. Хулиган начал прыгать на лобовом стекле, разбив его. Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, злоумышленник продолжил вести себя агрессивно. В результате пришлось использовать физическую силу и наручники. 

Задержанного 22 лет доставили в 54-й отдел, сумма ущерба устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что юный байкер повредил две машины в Приморском районе, когда пытался скрыться от сотрудников ГАИ. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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