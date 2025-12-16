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Юный байкер повредил две машины в Приморском районе, когда пытался скрыться от сотрудников ГАИ
Сегодня, 13:05
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Юный байкер повредил две машины в Приморском районе, когда пытался скрыться от сотрудников ГАИ

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Изначально его заметили на Крестовском острове.

В Приморском районе Петербурга сотрудники Госавтоинспекции поймали 15-летнего водителя питбайка, который повредил два автомобиля, пытаясь скрыться от полиции. Как сообщили 11 июня в tg-канале "Дорожный инспектор", изначально его заметили на Крестовском острове. За нарушителем ПДД начали преследование, поскольку он отказался останавливаться в добровольном порядке. Подростка задержали на Беговой улице. 

Родители, хватит уже сидеть в гаджетах и плевать на воспитание детей, откупаясь дорогими подарками в виде питбайков и электромотоциклов! Гибель вашего ребенка будет на вашей совести до конца. 

Tg-канал "Дорожный инспектор" 

Ранее мы рассказывали о том, что лихач наехал на сотрудников ГАИ и врезался в служебное авто в Невском районе. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: гаи, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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