Юный байкер повредил две машины в Приморском районе, когда пытался скрыться от сотрудников ГАИ

Изначально его заметили на Крестовском острове.

В Приморском районе Петербурга сотрудники Госавтоинспекции поймали 15-летнего водителя питбайка, который повредил два автомобиля, пытаясь скрыться от полиции. Как сообщили 11 июня в tg-канале "Дорожный инспектор", изначально его заметили на Крестовском острове. За нарушителем ПДД начали преследование, поскольку он отказался останавливаться в добровольном порядке. Подростка задержали на Беговой улице.

Родители, хватит уже сидеть в гаджетах и плевать на воспитание детей, откупаясь дорогими подарками в виде питбайков и электромотоциклов! Гибель вашего ребенка будет на вашей совести до конца. Tg-канал "Дорожный инспектор"

Ранее мы рассказывали о том, что лихач наехал на сотрудников ГАИ и врезался в служебное авто в Невском районе.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор