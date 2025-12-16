Лихач наехал на сотрудников ГАИ и врезался в служебное авто в Невском районе

Полицейские применили табельное оружие, и мужчина въехал в столб.

Полицейские Невского района задержали нетрезвого лихача. Его остановила только стрельба, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 8 июня на Белевском проспекте сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль Honda Prelude для проверки документов. Увидев их, водитель внезапно вывернул руль и уехал, задев подбежавших правоохранителей. Никто из них серьезно не пострадал. После этого началось преследование иномарки. В момент погони на улице Бабушкина машина столкнулась со служебным авто. Тогда применили табельное оружие, и злоумышленник врезался в столб.

Машину вел 34-летний житель поселка Кирилловское. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.14, ч. 4 ст. 12.15, ч. 1 ст. 12.12, ч. 1 ст. 12.8 и ст. 19.3 КоАП РФ. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

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Фото: Piter.TV