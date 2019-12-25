В Петербурге впервые оштрафовали за публикацию последствий атаки БПЛА

Мужчина заплатит 4 тыс. рублей.

Мировой судья привлекла к административной ответственности мужчину за совершение правонарушения по п. 1 ст. 8-6-3 закона Петербурга №273-70 "Об административных правонарушениях в Петербурге", который запрещает публиковать съемку беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали 18 августа в объединенной пресс-службе городских судов.

В июле местный житель выложил в интернете публикацию со словами: "В общем, и целом перевод не нужен...". В посте также был видеоролик с последствиями нападения БПЛА.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. рублей.

Это первое в Петербурге постановление по вышеописанной фабуле. Объединенная пресс-служба судов Северной столицы

Ранее на Piter.TV: укрытия в Кронштадте проверили на готовность к атаке БПЛА.

Фото: Piter.TV