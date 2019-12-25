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В Петербурге впервые оштрафовали за публикацию последствий атаки БПЛА
Вчера, 13:23
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В Петербурге впервые оштрафовали за публикацию последствий атаки БПЛА

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Мужчина заплатит 4 тыс. рублей.

Мировой судья привлекла к административной ответственности мужчину за совершение правонарушения по п. 1 ст. 8-6-3 закона Петербурга №273-70 "Об административных правонарушениях в Петербурге", который запрещает публиковать съемку беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали 18 августа в объединенной пресс-службе городских судов. 

В июле местный житель выложил в интернете публикацию со словами: "В общем, и целом перевод не нужен...". В посте также был видеоролик с последствиями нападения БПЛА. 

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. рублей. 

Это первое в Петербурге постановление по вышеописанной фабуле. 

Объединенная пресс-служба судов Северной столицы 

Ранее на Piter.TV: укрытия в Кронштадте проверили на готовность к атаке БПЛА. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бпла, суд, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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