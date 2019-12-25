Укрытия в Кронштадте проверили на готовность к атаке БПЛА

В подвалах школ и детсадов есть свет вода и аптечки для жителей.

В Кронштадте проверили готовность подвальных помещений для временного укрытия населения в случае атаки беспилотников. Объезд провёл глава администрации района Андрей Кононов. В преддверии нового учебного года осмотрели заглубленные помещения подведомственных учреждений, школ, детских садов и подвалы многоквартирных домов.

По словам Кононова, состояние укрытий удовлетворительное. В них есть электричество, отопление, вентиляция, создаётся запас питьевой воды и аптечки. Любой житель многоквартирного дома может спуститься и переждать опасность. В районе уже начинаются тренировки для руководителей учреждений по действиям при угрозе БПЛА.

На информационных стендах в парадных размещены памятки МЧС с рекомендациями и сведениями о расположении укрытий.

Доросева: в России с 1 сентября стандартизируют билеты на общественный транспорт.

Фото: pxhere.com