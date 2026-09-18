В Ленобласти начался сезон гона лосей

Два огромных зверя набрасываются друг на друга с копытами и рогами; схватка может длиться более часа.

В лесах Ленинградской области стартовал брачный период сохатых. В поисках самок самцы преодолевают десятки километров за ночь, издавая характерные призывные звуки — глухое мычание или стон. Об этом сообщил Известный биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Между равными по силе соперниками разворачиваются ожесточенные битвы за внимание "невест". Два огромных зверя набрасываются друг на друга с копытами и рогами; схватка может длиться более часа. Молодые или слабые самцы при приближении сильного противника немедленно спасаются бегством.

Активный поиск партнера заставляет животных перемещаться преимущественно от заката до рассвета (примерно с 20:00 до 8:00). Днем лоси отдыхают в чаще, набираясь сил для ночных переходов. Этот напряженный период продлится ориентировочно до середины октября.

Из-за снижения инстинкта самосохранения животные массово выбегают на автомобильные трассы. Павел Глазков предупреждает водителей об опасности отмечая, что сейчас у лосей всё их поведение сосредоточено на продолжении рода, и они выбегают на дороги, не обращая внимания на машины.

Спасатели рекомендуют автолюбителям быть предельно внимательными в сумеречное и ночное время, максимально снижать скорость на загородных дорогах и притормаживать даже там, где нет предупреждающих знаков "Осторожно: дикие животные".

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе Петербурга заметили лося, перепрыгнувшего ограждение.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)