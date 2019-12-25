В Приморском районе Петербурга утром заметили лося, перепрыгнувшего ограждение

Лось перепрыгнул через ограждение и выбежал на дорогу в Приморском районе.

Утром 11 сентября жители Приморского района Санкт-Петербурга заметили лося. Очевидцы поделились кадрами с читателями "Фонтанки".

Сначала животное осматривалось и бродило в районе Вербной улицы и Новоколомяжского проспекта. Затем лось выбежал на проезжую часть и перепрыгнул через ограждение, разделяющее полосы движения.

Накануне биолог Павел Глазков сообщил "Фонтанке", что с конца августа до середины октября у лосей продолжается гон. В Ленинградской области сейчас фиксируется большое количество аварий с участием этих животных.

Специалист пояснил, что лоси особенно активны в сумерках и ночью – примерно с 20 до 8 часов. Водителям он рекомендовал в темное время суток снижать скорость до 60 км/ч.

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Фото: unsplash (Richard Lee)