В аварии на трассе "Нарва" погибла пассажирка Renault

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Волосовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Днем 17 сентября на 64-м километре трассы "Нарва", около населенного пункта Каськово, водитель автомобиля Renault Logan при выполнении разворота столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком Palfinger с прицепом. В результате пассажирка легковушки погибла на месте аварии. Еще троих человек госпитализировали в медицинское учреждение.
Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, назначены необходимые экспертизы.
Ранее на Piter.TV: на Институтском проспекте после столкновения загорелись два авто. В настоящее время информации о пострадавших нет.
Видео, фото: пресс-служба МВД России
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