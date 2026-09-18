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В аварии на трассе "Нарва" погибла пассажирка Renault

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Еще троих человек госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Волосовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Днем 17 сентября на 64-м километре трассы "Нарва", около населенного пункта Каськово, водитель автомобиля Renault Logan при выполнении разворота столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком Palfinger с прицепом. В результате пассажирка легковушки погибла на месте аварии. Еще троих человек госпитализировали в медицинское учреждение. 

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, назначены необходимые экспертизы.

Ранее на Piter.TV: на Институтском проспекте после столкновения загорелись два авто. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Видео, фото: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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