В аварии на трассе "Нарва" погибла пассажирка Renault

Еще троих человек госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Волосовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 17 сентября на 64-м километре трассы "Нарва", около населенного пункта Каськово, водитель автомобиля Renault Logan при выполнении разворота столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком Palfinger с прицепом. В результате пассажирка легковушки погибла на месте аварии. Еще троих человек госпитализировали в медицинское учреждение.

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, назначены необходимые экспертизы.

Ранее на Piter.TV: на Институтском проспекте после столкновения загорелись два авто. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Видео, фото: пресс-служба МВД России