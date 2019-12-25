  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД Петербурга каршеринг сбил лося
Сегодня, 8:47
203
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На КАД Петербурга каршеринг сбил лося

0 0

Водителя и его пассажира доставили в больницу в среднем и тяжелом состоянии.

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием дикого животного. Как сообщили в МВД России, авария случилась на 13-м километре Кольцевой автодороги. 

Днем 17 сентября водитель, управляя каршерингом BelGee, наехал на лося, который внезапно выскочил на проезжую часть. В результате мужчину и его пассажира госпитализировали в больницу в среднем и тяжелом состоянии. По факту случившегося полицейскими проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе "Нарва" в Ленинградской области погибла пассажирка Renault. Автовладелец врезался в грузовик с прицепом. Еще троих человек доставили в медицинское учреждение. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, кад
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии