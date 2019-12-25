На КАД Петербурга каршеринг сбил лося

Водителя и его пассажира доставили в больницу в среднем и тяжелом состоянии.

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием дикого животного. Как сообщили в МВД России, авария случилась на 13-м километре Кольцевой автодороги.

Днем 17 сентября водитель, управляя каршерингом BelGee, наехал на лося, который внезапно выскочил на проезжую часть. В результате мужчину и его пассажира госпитализировали в больницу в среднем и тяжелом состоянии. По факту случившегося полицейскими проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе "Нарва" в Ленинградской области погибла пассажирка Renault. Автовладелец врезался в грузовик с прицепом. Еще троих человек доставили в медицинское учреждение.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти