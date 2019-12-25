В Петербурге началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и ЗакС

С 8:00 утра для горожан работают 1975 постоянных участков, а также 47 временных.

В Северной столице открылись избирательные участки. С 8:00 утра для горожан работают 1975 постоянных участков, а также 47 временных – они организованы в больницах, поликлиниках, аэропорту Пулково и на Ладожском и Московском железнодорожных вокзалах.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин подчеркнул удобство выбранного формата.

Избиратели активно голосуют в первый день, чтобы спокойно провести выходные. По большому счету на вечер четверга достигнута почти стопроцентная готовность к выборам. Такого, чтобы не открылись с утра участки, в истории Петербурга я не помню. Мы проводим выборы в условиях специальной военной операции и готовы ко всем вызовам. Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Напомним, что голосование продлится три дня – с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит избрать новый состав депутатов Государственной думы РФ девятого созыва и Законодательного собрания города восьмого созыва.

Ранее Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: Piter.TV