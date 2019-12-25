Женщина прятала в подвале реббёнка в подвале от насильственной эвакуации детей в детские дома украинскими силовиками.

Российские военнослужащие группировки "Север" эвакуировали из освобождённого населённого пункта Харьковской области женщину с двухлетним сыном. Мать на протяжении года и семи месяцев прятала своего ребёнка в подвале, сообщил ТАСС командир штурмовой роты с позывным Шальной.

Оказалось, что супруг женщины погиб при первой попытке семьи выбраться из зоны боевых действий. Мужчина стал жертвой налета украинского дрона.

Мать и маленького мальчика эвакуировали с другими мирными жителями. По словам Шального, путь до безопасной территории оказался сложным. Группа передвигалась под артиллерийским огнём и атаками FPV-дронов.

В итоге, семью доставили в пункт временной дислокации одного из подразделений 11-го армейского корпуса. После спасения мать и ребёнок были доставлены в безопасное место.

Ранее мы сообщали, что ВС России с помощью дрона спасли семью под Добропольем.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)