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Два года в подвале: бойцы ВС РФ спасли мать с сыном, которая прятала его от ВСУ
Сегодня, 9:28
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Два года в подвале: бойцы ВС РФ спасли мать с сыном, которая прятала его от ВСУ

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Женщина прятала в подвале реббёнка в подвале от насильственной эвакуации детей в детские дома украинскими силовиками.

Российские военнослужащие группировки "Север" эвакуировали из освобождённого населённого пункта Харьковской области женщину с двухлетним сыном. Мать на протяжении года и семи месяцев прятала своего ребёнка в подвале, сообщил ТАСС командир штурмовой роты с позывным Шальной.

Оказалось, что супруг женщины погиб при первой попытке семьи выбраться из зоны боевых действий. Мужчина стал жертвой налета украинского дрона.

Мать и маленького мальчика эвакуировали с другими мирными жителями. По словам Шального, путь до безопасной территории оказался сложным. Группа передвигалась под артиллерийским огнём и атаками FPV-дронов.  

В итоге, семью доставили в пункт временной дислокации одного из подразделений 11-го армейского корпуса. После спасения мать и ребёнок были доставлены в безопасное место.

Ранее мы сообщали, что ВС России с помощью дрона спасли семью под Добропольем.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: всу, дети, харьковская область, эвакуация
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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