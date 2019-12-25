Информация о концерте Канье Уэста в Петербурге исчезла с официального сайта мирового тура

В настоящий момент на ресурсе указаны только зарубежные площадки – Джакарта, Хьюстон, Даллас и Финикс.

С официального сайта мирового тура американского рэпера Канье Уэста пропали данные о запланированных выступлениях в Петербурге. В настоящий момент на ресурсе указаны только зарубежные площадки – Джакарта, Хьюстон, Даллас и Финикс.

Стоит отметить, что проведение шоу в Северной столице изначально вызывало вопросы. Ранее Комитет по культуре Петербурга заявлял, что не получал от организаторов никаких официальных заявок на проведение мероприятия на "Газпром Арене". В пресс-службе самого стадиона также подтверждали отсутствие договоренностей: руководство арены не заключало договор аренды площадки с представителями артиста.

По данным других источников на сентябрь 2026 года, концерты Канье Уэста в России официально анонсированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене", однако статус этих мероприятий остается противоречивым.

Ранее мы сообщили о том, что суд в Воронеже рассмотрит первый иск к организатору концерта Канье Уэста в Петербурге.

Фото: сайт Say Agency