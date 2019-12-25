Комитет по культуре Петербурга не получил заявку на концерт Канье Уэста

В Петербурге не согласовали заявленный концерт Канье Уэста.

Комитет по культуре Петербурга не получил заявку на согласование концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом говорится в ответе ведомства на обращения покупателей билетов. По словам заместителя председателя комитета Станислава Молдованова, правообладатель площадки должен заранее согласовать проведение мероприятия с городскими властями, однако сведениями о формировании соответствующей заявки ведомство не располагает.

Ранее "Газпром Арена" сообщила, что не заключала договор аренды с организатором концерта. На площадке заявили, что стадион не является организатором мероприятия, а без договора аренды концерт на арене состояться не может. При этом выступления Канье Уэста были заявлены на 10 и 11 октября.

Покупатели билетов продолжают обращаться в органы власти из-за ситуации с концертом. По данным "Фонтанки", аналогичный ответ Комитета по культуре получили 132 человека. При этом организатор концерта Say Agency ранее заявлял, что не отказывается от проведения выступлений в Петербурге, поэтому вопрос о месте и возможности проведения мероприятий остается открытым.

Ранее агентство Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на "Газпром Арене" 10 и 11 октября.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)