Суд в Воронеже рассмотрит первый иск к организатору концерта Канье Уэста в Петербурге

В суд на Say Agency подал некий Евгений Рассказов.

В Центральном районном суде Воронежа пройдет предварительное заседание по иску к организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Слушание запланировали на первые числа октября, ответчиком выступает компания Say Agency.

Как следует из карточки дела на сайте суда, на 7 октября назначено предварительное заседание по иску о защите прав потребителей к компании Say Agency. В документе указали, что истцом выступает Евгений Рассказов, ответчиком — ООО "Сэй Эдженси". В качестве третьего лица указали "Зенит-Арену", юридическое лицо "Газпром Арены" в Северной столице, на которой был анонсирован концерт американского репера. Детали иска не раскрываются.

Ранее Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста на "Газпром Арене" из-за отказа возвращать деньги. Это стало первым официальным сигналом о том, что действия Say Agency могут быть признаны незаконными.

Фото: Piter.TV