Спасатели на квадроцикле эвакуировали заблудившегося мужчину под Приозерском

По предварительной информации, здоровью мужчины ничего не угрожает, медицинская помощь ему не потребовалась.

В Приозерском районе Ленинградской области завершилась поисково-спасательная операция. Инцидент произошел после того, как местный житель ушел на прогулку в лесной массив вблизи поселка Яркое и потерялся.

Сигнал о пропаже поступил дежурному поисково-спасательного отряда города Приозерска. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Мужчину удалось обнаружить в труднопроходимой чаще, откуда его оперативно вывезли с помощью квадроцикла.

По предварительной информации, здоровью мужчины ничего не угрожает, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели нашли заблудившуюся женщину в лесу у озера Лубенское.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти