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Спасатели на квадроцикле эвакуировали заблудившегося мужчину под Приозерском
Сегодня, 8:44
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Спасатели на квадроцикле эвакуировали заблудившегося мужчину под Приозерском

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По предварительной информации, здоровью мужчины ничего не угрожает, медицинская помощь ему не потребовалась.

В Приозерском районе Ленинградской области завершилась поисково-спасательная операция. Инцидент произошел после того, как местный житель ушел на прогулку в лесной массив вблизи поселка Яркое и потерялся.

Сигнал о пропаже поступил дежурному поисково-спасательного отряда города Приозерска. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Мужчину удалось обнаружить в труднопроходимой чаще, откуда его оперативно вывезли с помощью квадроцикла.

По предварительной информации, здоровью мужчины ничего не угрожает, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели нашли заблудившуюся женщину в лесу у озера Лубенское.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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