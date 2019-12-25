"Черкизово" вложит 2,3 млрд рублей в расширение производства в Ленобласти

В Ленобласти втрое увеличат выпуск мясной нарезки на заводе "Пит-Продукт".

Группа "Черкизово" вложит 2,3 млрд руб. в расширение производства на мясоперерабатывающем заводе "Пит-Продукт" в Горелово. Компания заключила соответствующее соглашение с правительством Ленинградской области. На предприятии установят 2 новые производственные линии, которые планируют запустить до конца 2027 года. Это позволит увеличить выпуск ветчины и вареных колбас в нарезке с нынешних 3,4 тыс. до 11 тыс. тонн в год.

Необходимость модернизации компания связывает с увеличением спроса на нарезанную мясную продукцию. По данным "Черкизово", продажи этой категории в России растут примерно на 11 % ежегодно, поэтому существующих мощностей предприятия недостаточно для полного покрытия потребностей рынка. В рамках проекта производственный участок не только оснастят дополнительным оборудованием, но и повысят уровень автоматизации и эффективность процессов.

В Ленинградской области "Черкизово" представлено 3 мясоперерабатывающими предприятиями. Компании "Пит-Продукт", которая вошла в состав группы в 2021 году, принадлежат площадки в Горелово и Синявино. Еще одно предприятие работает во Всеволожске и является филиалом АО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод". Совокупный объем выпуска продукции на 3 площадках в регионе в 2025 году составил 31 тыс. тонн.

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Фото: Piter.TV