Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки дронов ВСУ

На фоне атаки БПЛА люди на избирательных участках находятся в укрытиях.

В Сочи пришлось временно приостановить работу избирательных участков из-за налета украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Он отметил, что соответствующие меры приняли ради безопасности людей. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие горожане прошли в укрытия и будут оставаться здесь до отмены тревоги.

Как только станет безопасно, участки возобновят работу. Андрей Прошунин, градоначальник

В настоящее время в Сочи продолжается отражение атаки дронов ВСУ. Жителей призвали соблюдать осторожность при передвижении по городу.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Ранее мы сообщали, что в Петербурге работают 1975 постоянных избирательных участков, а также 47 временных.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)