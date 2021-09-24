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Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки дронов ВСУ
Сегодня, 10:24
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки дронов ВСУ

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На фоне атаки БПЛА люди на избирательных участках находятся в укрытиях.

В Сочи пришлось временно приостановить работу избирательных участков из-за налета украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Он отметил, что соответствующие меры приняли ради безопасности людей. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие горожане прошли в укрытия и будут оставаться здесь до отмены тревоги.

Как только станет безопасно, участки возобновят работу.

Андрей Прошунин, градоначальник

В настоящее время в Сочи продолжается отражение атаки дронов ВСУ. Жителей призвали соблюдать осторожность при передвижении по городу.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Ранее мы сообщали, что в Петербурге работают 1975 постоянных избирательных участков, а также 47 временных.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: выборы в госдуму, сочи атака всу
Категории: Новости России, Лента новостей,

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