ЦИК России признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными

Голосование проходило с 17 по 19 сентября.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла на заседании в пятницу, 24 сентября, протокол, согласно которому выборы депутатов в Госдуму признаются состоявшимися и действительными. Голосование проходило с 17 по 19 сентября 2021 года.

После обработки 100% протоколов стало известно, что в Госдуму по федеральному округу прошли пять партий. Это победившая на выборах партия "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди".

Кандидатам от "Единой России" удалось сохранить первенство в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму. КПРФ победили в девяти округах, кандидаты от "Справедливой России" - в восьми. У ЛДПР - два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста - по одному кандидату.

Ранее мы писали, что устроивший стрельбу в пермском вузе студент пришел в сознание. Напомним, что 20 сентября на вуз в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров.

Видео: Telegram / РИА Новости