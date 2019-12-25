Устроивший стрельбу в пермском вузе студент пришел в сознание

Стрелок был ранен при задержании.

Студент, устроивший стрельбу Пермском государственном национальном исследовательском университете, пришел в сознание, но находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

При этом отмечается, что состояние Тимура Бекмансурова лучше, чем было. Ранее стало известно, что студенту ампутировали часть ноги, так как при задержании он был ранен.

Напомним, что 20 сентября на вуз в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек.

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