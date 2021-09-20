Очевидцы сообщили о стрельбе в пермском университете

СМИ: есть пострадавшие.

Очевидцы сообщили о стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Ролик с места событий опубликован в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти". Сведения уточняются. В пресс-службе вуза рассказали журналистам о том, что в ходе инцидента есть один пострадавший. В соцсетях говорят о двух раненых. Информация о его состоянии уточняется. По предварительным данным, огонь открыт из травматического оружия. Часть студентов и преподавательского состава закрылась в аудиториях в здании.

По сведениям Telegram-канала BAZA, стрелком может являться молодой человек по имени Тимур Бекмансуров. Он оставил записку в социальных сетях перед атакой на вуз. В СМИ уточнили, что некоторым студентам пришлось выпрыгивать из окон многоэтажного здания, чтобы спастись от стрелка. В настоящее время территория оцеплена правоохранительными органами. Оперативники не исключают того, что преступник забаррикадировался в помещении. В СМИ узнали о том, что местный житель начал стрелять прямо со входа в университет.

Россиянин задержан за стрельбу на Елисейских Полях в Париже.

Фото и видео: Telegram / 112