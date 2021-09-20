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Напавший на университет в Перми оставил пост в соцсетях

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Тимур Бекмансуров рассказал о подготовке к стрельбе.

"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чём я мечтал" - такое заявление в социальных сетях сделал 18-летний молодой человек по имени Тимур Бекмансуров. Его подозревают в том, что именно он открыл огонь по людям в здании пермского государственного университета утром 20 сентября. Юноша в деталях рассказал подписчикам о том, проходил психиатра, приобретал травматическое оружие и готовил нападение. Злоумышленник подчеркнул, что сначала планировал совершить преступление в бывшей школе, но в конце марте текущего года изменил планы.

Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни.

стрелок Тимур Бекмансуров

Напомним, что в настоящее время специалисты рассказывают о трех пострадавших в вузе. Один из студентов получил ранение в голову. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Стрелок забаррикадировался в помещении. Территория объекта оцеплена ОМОНом.

Видео: Telegram / Baza, Mash
 

Теги: пермь, соцсети, стрельба, тимур бекмансуров
Категории: Криминальные происшествия, Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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