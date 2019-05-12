В Перми вынесен приговор Тимуру Бекмансурову в виде пожизненного срока заключения

Молодой человек проведет всю жизнь в колонии.

Тимура Бекмансурова, известно как пермский стрелок, приговорили к пожизненному сроку заключения. Соответствующее заявление сделал судья в зале Пермского краевого суда. Инстанция признала фигуранта уголовного дела виновным в гибели шести человек, а также покушениях на массовое убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и нескольких криминальных эпизодах, связанных с повреждением чужого имущества: здания вуза и припаркованных поблизости автомобилей.

Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сергей Коробейников, судья

Напомним, что разбирательство в судебной инстанции длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие, а также государственное обвинение просили для Бекмансурова пожизненный срок.

Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости