В Перми вынесен приговор Тимуру Бекмансурову в виде пожизненного срока заключения

Тимура Бекмансурова, известно как пермский стрелок, приговорили к пожизненному сроку заключения. Соответствующее заявление сделал судья в зале Пермского краевого суда. Инстанция признала фигуранта уголовного дела виновным в гибели шести человек, а также покушениях на массовое убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и нескольких криминальных эпизодах, связанных с повреждением чужого имущества: здания вуза и припаркованных поблизости автомобилей.
Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Сергей Коробейников, судья
Напомним, что разбирательство в судебной инстанции длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие, а также государственное обвинение просили для Бекмансурова пожизненный срок.
Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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