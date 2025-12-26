Балашихинского отравителя приговорили к пожизненному заключению

Помимо убийства и покушения на убийство, суд признал Миссюру виновным в мошенничестве.

Московский областной суд признал Артема Миссюру, которого прозвали "балашихинским отравителем", виновным в убийстве бабушки и друга. Также мужчине вменили покушение на убийство еще семи человек, среди которых были члены его семьи. Его приговорили к пожизненному заключению, сообщило РИА Новости.

Следствие установило, что фигурант набрал кредитов на общую сумму более трех миллионов рублей и решил завладеть имуществом своих родственников, но перед этим избавиться от них с помощью ядов.

Сначала мужчина испытал действия ядов на своей девушке. После этого он подмешал яд в ягодный морс и угостил им своего друга детства, которому завидовал. Потом наступила очередь бабушки и дяди.

Кроме того, Миссюра пытался расправиться с матерью, ее мужем и их несовершеннолетней дочерью и братом своей девушки. Он купил канистру опасных химикатов и понемногу подмешивал их в еду родственникам. Врачам удалось их спасти. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы сообщали, что балашинский отравитель попросил судью отправить его в зону спецоперации

Фото: Telegram/ Суды общей юрисдикции Московской области