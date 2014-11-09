Обвиняемый в отравлении своих родных Миссюра захотел уйти на СВО

Парень полгода травил близких разными ядами и убил двух человек.

Обвиняемый в отравлениях родственников и друзей в Балашихе Артем Миссюра в своем последнем слове на суде попросил отправить его в зону спецоперации. Об этом сообщил телеканал 360.ru.

В ходе судебного заседания Миссюра попросил прощения у потерпевших и родителей. По версии следствия, 26-летний мужчина имел кредиты на сумму около трех миллионов. Тогда он решил завладеть имуществом родственников, поэтому разработал план их убийста.

С января по июнь 2024 года обвиняемый систематически стал подмешивать вещества в напитки и еду своих близких. Миссюра признал свою вину в преступлении. Однако молодой человек заявил, что хотел навредить только отчиму, который очень сильно на него давил психологически.

Правоохранители задержали Артема Миссюру 19 июля 2024 года. Он отравил девять человек, включая родную бабушку и лучшего друга. Два человека скончались, остальные жертвы выжили, но им понадобилось длительное лечение.

Ранее в Таганроге инженера осудили на 8 лет за отравление таллием сотрудников авиазавода.

Фото: Telegram/ Суды общей юрисдикции Московской области