Инженера осудили на 8 лет за отравление таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

Мужчину признали виновным по трем статьям УК РФ, защита намерена обжаловать приговор.

Таганрогский городской суд признал виновным инженера Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева Владислава Шульгу в отравлении таллием сотрудников предприятия. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, в 2017 году у мужчины произошел конфликт с несколькими сотрудниками ТАНТК. Чтобы отомстить, Шульга подмешал таллий в общественный кулер с водой и тем самым отравил около 30 работников предприятия. Позднее его задержали, отстранили от работы и назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд признал Шульгу виновным по трем статьям Уголовного кодекса России: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Мужчине назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Сам Шульга свою вину не признал. Защита намерена обжаловать данный приговор.

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Видео: Telegram/Don Mash