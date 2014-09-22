В водоеме в Заневском парке нашли труп мужчины

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

В Петербурге в водоеме Заневского парка обнаружили тело мужчины. Признаки насильственной смерти не зафиксированы.

По информации АН "Оперативное прикрытие", информация о трупе поступила в Службу 112 накануне утром. Утопленника нашли неподалеку от дома 6 по улице Громова. На вид погибшему от 30 до 50 лет, его личность устанавливается. Мужчина был одет в футболку и джинсы.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что из озера Травкино в Ленобласти извлекли тело мужчины. Спасатели Приозерска обнаружили утонувшего, транспортировали на берег и передали полицейским.

Фото: Piter.TV