В водоеме в Заневском парке нашли труп мужчины

В Петербурге в водоеме Заневского парка обнаружили тело мужчины. Признаки насильственной смерти не зафиксированы.
По информации АН "Оперативное прикрытие", информация о трупе поступила в Службу 112 накануне утром. Утопленника нашли неподалеку от дома 6 по улице Громова. На вид погибшему от 30 до 50 лет, его личность устанавливается. Мужчина был одет в футболку и джинсы.
Тело направлено в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что из озера Травкино в Ленобласти извлекли тело мужчины. Спасатели Приозерска обнаружили утонувшего, транспортировали на берег и передали полицейским.
Фото: Piter.TV
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