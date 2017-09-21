Дети на экскурсии в Петербурге обнаружили тело мужчины в Неве

Один из участников группы заметил в воде погибшего и сообщил экскурсоводу.

Во время экскурсии по Петербургу дети обнаружили тело в Неве. Происшествие случилось на стрелке Васильевского острова. Молодые артисты из Москвы, Волгограда и Сыктывкара приехали в город на конкурс. Во время прогулки один из участников группы заметил в воде тело и сообщил об этом экскурсоводу.

На место оперативно вызвали экстренные службы. Туристов увезли на автобусе. Позднее из Невы извлекли тело 47-летнего мужчины. Предварительно установлено, что он проживал в Купчино и не числился в розыске.