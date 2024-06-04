Полиция задержала мигранта, который забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей в центре Петербурга
Сегодня, 11:23
Мужчина находился в поселке Новоселье на Красносельском шоссе.

Правоохранители Петербурга задержали приезжего курьера мошенников. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Как рассказали в МВД России, в полицию Центрального района 9 апреля обратилась женщина, заявившая, что у ее 87-летней матери с улицы Правды аферисты забрали 500 тыс. рублей. В поселке Новоселье на Красносельском шоссе 13 апреля по подозрению в совершении преступления поймали 21-летнего мигранта. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: мошенники похитили 1 млн рублей у пожилой петербурженки под легендой о ДТП. Аналогичное преступление было совершено и в отношении пенсионера.

