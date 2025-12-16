В МВД задержали юношу, помогавшего злоумышленникам из Украины совершать преступления против граждан России.

На Сахалине задержан обслуживавший сим-боксы несовершеннолетний "связист" украинских мошенников. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российских правоохранительных органов. В полиции пояснили, что юноша, стремясь к лёгкому заработку, откликнулся на предложение своего знакомого. То ранее уже сотрудничал с кураторами из Украины, а в настоящее время находится под стражей в следственном изоляторе за совершение аналогичного преступления. Молодой человек занимался развертыванием нелегальной инфраструктуры для аферистов. Ради этого подозреваемый прибыл из родного города в Южно-Сахалинск. Там он арендовал квартиру и настроил работу двух GSM-шлюзов.

Подобные терминалы пропуска трафика позволяли находящимся на территории Украины злоумышленникам маскировать международные звонки под российские и массово обзванивать граждан нашей страны с целью хищения их сбережений. пресс-служба МВД по региону

За обслуживание сим-боксов иностранные вербовщики ежедневно перечисляли подростку денежное вознаграждение. Пособник аферистов был задержан оперативниками по месту временного пребывания. При обыске сотрудники полиции изъяли средства связи и специализированное оборудование. На допросе юный "связист" дал признательные показания. В его отношении ведется уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ. несовершеннолетний отправлен под стражу.

МВД поощрит полицейских за остроумие и импровизацию на ПМЭФ.

Фото и видео: МВД Медиа