МВД поощрит полицейских за остроумие и импровизацию на ПМЭФ

В МВД рассказали о полицейских, устроивших стендап на ПМЭФ в Петербурге.

В Министерстве внутренних дел рассматривают возможность поощрения полицейских, которые проявили остроумие при обеспечении безопасности на дороге на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

О находчивости сотрудников полиции метрополитена стало известно благодаря завирусившемуся в соцсетях ролику. Правоохранители были задействованы в усиленной работе на ПМЭФ-2026 и вызвали восхищение гостей форума благодаря своему импровизированному выступлению.

Они регулировали дорожное движение, которое было затруднено из-за огромного потока транспорта, используя мегафон и поддерживая при этом веселую атмосферу. Прохожие сняли импровизированный стендап и выложили в Сеть. Видеозаписи с участием полицейских набрали миллионы просмотров в течение суток. Теперь правоохранителей ждет поощрение от МВД.

Героев ролика в своих соцсетях представила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк. Ими оказалаись сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы Управления полиции на метрополитене ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области капитан полиции Михаил Петров, прапорщик полиции Алексей Тарасов и сержант полиции Никита Иванов.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 выставили на продажу личный компьютер Стива Джобса Apple II. Его оценили в 35 млн рублей.

Фото: Piter.tv