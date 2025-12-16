G1: американский певец Оливер Три погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Трагедия произошла при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро.

Американский музыкант Оливер Три Никелл, известный мировой общественности под псевдонимом Оливер Три, погиб на 33-м году жизни. Трагедия произошла в Бразилии при столкновении двух вертолетов в западной части города Рио-де-Жанейро. Соответствующими сведениями поделился с читателями местный новостной портал G1. Согласно данным иностранного издания, пожарная служба была вызвана на место происшествия в 08:59 часов утра 14 июня по местному времени (в 14:59 часов дня по московскому времени). Очевидцы происшествия рассказали о том, что воздушные судна столкнулись в воздухе и упали на автомобильную парковку. Затем один из бортов взорвался. Авторы из G1 уточнили, что на борту вертолета также находились аргентинский видеоблогер Гаспар Прим, бразильский продюсер Лукас Брито Чавес и аргентинский режиссер музыкальных клипов Лукас Виньяле. Никто из пассажиров не выжил.

Напомним, что Оливер Три Никелл родился в 1993 году в Калифорнии,. Дебютный альбом исполнителя "Ugly is Beautiful" занял 14 место в рейтинге Billboard 200. Популярность артистку принесли такие хиты как "Life Goes On" (2021) и "Miss You" (2022). В сложности эти песни набрали более 1,4 млрд прослушиваний на западной музыкальной платформе Spotify.

Пропавшего в Карелии семилетнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым.

Фото: YouTube / Oliver Tree